Lider pokreta „Ljubav, vera, nada“ Nemanja Šarović najavio je danas da će se kandidovati na predsedničkim izborima raspisanim za 27. decembar

Šarović je to saopštio na konferenciji za medije ispred zgrade Predsedništva Srbije na Andrićevom vencu, uz poruku da namerava da to zdanje u budućnosti postane njegovo novo radno mesto.

„Ja sam odlučio da konkurišem za poziciju predsednika Republike, jer smatram da sam za to najkvalifikovaniji kandidat“, rekao je Šarović.

Podsetio je da je Srbija u prošlosti imala predsednike koji se nisu pitali ni za šta, ali i one koji su se pitali za sve, dodajući da ni jedno ni drugo nije ispravno.

„Umesto predsednika koji se pita za sve, ja ću biti predsednik koji pita sve: svaku vladu, svakog ministra, svaku instituciju, i koji pitanja postavlja u interesu građana. Biću aktivan predsednik koji je koristan građanima Srbije“, poručio je.

Lider pokreta „Ljubav, vera, nada“ Nemanja Šarović najavio je danas da će se kandidovati na predsedničkim izborima raspisanim za 27. decembar

Šarović je istakao da, prema Ustavu, predsednik nije ni sudija, ni tužilac, ni ministar, ni vlasnik javnog novca. Te da snaga te funkcije ne sme da proizilazi iz kršenja i zloupotrebe zakona, već iz njihove dosledne primene.

„Ja ću biti čuvar Ustava i zakona, i prva linija odbrane svakog čoveka od samovolje svake vlasti“, rekao je.

Do sada su kandidaturu na predsedničkim izborima najavili i Radomir Saičić (uz podršku studentskog pokreta), Bogoljub Karić (Pokret snaga Srbije). Branimir Nestorović (Mi – snaga naroda) i nekadašnji poslanik tog pokreta Branko Pavlović.

Šarović je bivši funkcioner i narodni poslanik Srpske radikalne stranke. Godine 2020. napustio je SRS i osnovao pokret „Ljubav, vera, nada“. Poslednjih godina radi kao reporter na zrenjaninskoj televiziji KTV, gde je privukao pažnju javnosti praćenjem skupova Srpske napredne stranke.

Zajecaronline/J.V.

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