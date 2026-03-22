Pred lokalne izbore Vučić se obratio kandidatima: Ovo je ključna poruka!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se kandidatima na lokalnim izborima koji se 29. marta održavaju u 10 opština, poručivši im da moraju više da slušaju građane i budu u stalnom kontaktu sa njihovim problemima.

On je istakao da rezultati u infrastrukturi nisu dovoljni ukoliko se ne čuju potrebe ljudi i upozorio da će biti promena među lokalnim funkcionerima koji ne budu radili u interesu građana.

“Svaka od ovih deset opština u kojima se izbori održavaju, od Bora, Kladova, Majdanpeka, Knjaževca, Kule, Smederevske Palanke, Aranđelovca, Lučana, Sevojna i Bajine Bašte, suočava se sa hiljadama problema. I ono što sam čuo svuda jeste da smo mi krivi za određene stvari. Prihvatam da sam i ja kriv za to, pre svega.

Dok smo se bavili velikim stvarima i trudili se da pravimo rezultate u izgradnji puteva, u izgradnji pruga i naučno tehnoloških parkova, negde smo zaboravili ljude i nismo im posvećivali dovoljno pažnje.

Zato je moja prva poruka za sve vas koji dolazite iz tih opština da ne možete da se ponašate kao do sada. Ljudi hoće da ih čujete, da saslušate njihove probleme.

Ako sam ja mogao da budem ponosan na klinički centar u Beogradu, a da istovremeno vidim u koliko lošem stanju je bolnica Visoki Stefan u Smederevskoj Palanci, koliko problema imamo u Boru, kakve muke imamo u Kuli i u svakom drugom gradu, onda to i vi morate da radite svakoga dana.

Ja ih zovem telefonom, sa mog mobilnog telefona, i ne javi mi se bar 50 odsto puta. Možete da mislite kako se tek ne javljaju nekim drugim ljudima.

Zato smo počeli da menjamo sebe i ljude koji nas predstavljaju u opštinama. Menjaćemo i vas ukoliko ne budete slušali narod i ukoliko ne budete hteli da čujete njihove probleme.

Možemo da izgradimo desetine kilometara puteva, nove hale, domove zdravlja i bolnice, ali nas ljudi neće poštovati ako ih ne čujemo i ne razumemo njihove potrebe.

Zato vas molim da u ovih sedam dana do izbora obiđete svaku kuću. Ne morate da obećavate ono što ne možete da ispunite, ali saslušajte ljude i pokažite trud, rad i posvećenost.

Ovo je vreme promena i ljudi neće izabrati promene na lošije. Traže promene koje će Srbiju i svako mesto dovesti na viši nivo i podići kvalitet života.

Zato vas molim da se borite, radite i slušate ljude”, poručio je predsednik Vučić.

Zajecaronline/Alo.rs

