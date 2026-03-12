”PRAVI VOĐA I PRAVI KAPITEN”: Evo šta o Raši Petkoviću misle borski košarkaši (VIDEO)

Dejan Aleksić predsednik KK ”Bor” ističe da je Raša njegov dugogodišnji saigrač i veliki uzor.

”Mi smo kao mlađi počinjali uz njega, bio nam je uzor u tom trenutku i kao igrač a i kasnije, bila nam je velika čast da igramo zajedno sa njim. Mi smo zajedno sarađivali i kao treneri, ja sam kao početnik počeo da radim sa njim, učio od njega, kasnije sam ja nastavio da budem trener, zaista lepe uspomene ” rekao je Aleksić.

Košarkaš Milan Mladenović kaže da sa Petkovićem nije bilo šale, u svemu daje 100% sebe.

”Igrao sam sa Rašom, tada je bio profesor, bio je nama kapiten, uvek je išao jako, borba je sa njim uvek bila teška”, naveo je Mladenović.

”PRAVI VOĐA I PRAVI KAPITEN”

View this post on Instagram A post shared by Zaječar Online (@zajecaronline)

Zajecaronline.com/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

ACA LUKAS U BEOGRADSKOJ ARENI

Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere.

Publika će imati priliku da uživa u svim hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade!

Očekuje se spektakularna scenografija Izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi.

Svi fanovi imaju priliku da prisustvuju. I ovom posebnom događaju i podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda.

Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.

Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije.