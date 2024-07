Pozorište: Repertoar za avgust 2024. godine

Narodno pozorište Timočke krajine “Zoran Radmilović” objavilo je kompletan repertoar za mesec avgust.

Julski repertoar je bio prilično bogat, iako je u pitanju letnji mesec. Program se privodi kraju, a poslednjih dana jula u Pozorišn0m muzeju će biti završen ciklus “Dani italijanskog filma” projekcijom ostvarenja “Jedan poseban dan” i koncertom gitariste Milana Mitića.

Avgustovski program počinje već u četvrtak 1. avgusta, monodramom Milovana Vitezovića “Mudri i junačni vojvoda Janko Katić”. U predstavi igra Aleksandar Dunić.

Sledi pauza sve do 14. avgusta, kada će u Pozorišnom muzeju biti priređeno Poetsko muzičko veče “Živa reč” Pero i Miloš Zubac.

U ponedeljak 19. avgusta biće otvoren Sabor likovnih umetnika.

Sabor će trajati nedelju dana, sve do 25. avgusta, kada će biti svečano zatvoren.

U utorak 27. avgusta na letnjoj sceni “Nenad Ciganović” Pozorišnog muzeja u Zaječaru biće priređen koncert gradskog pevačkog društva “Stevan Mokranjac”.

Od 29. do 31. avgusta, biće održana 57. Zaječarska Gitarijada!

Pored navedenog, vikendima će u sali Centra za kulturu u Kotlujevcu zaječarska publika moći da uživa u najnovijim filmskim ostvarenjima.

Filmovi će biti prikazivani od 2. do 4. avgusta, od 9. do 11. avgusta, od 16. do 18. i od 23. do 25. avgusta.

Koji filmovi će biti prikazivani biće naknadno objavljeno na sajtu zaječarskog pozorišta.

Kompletan repertoar za avgust pogledajte ovde.

