Požar u ataru sela Osmakovo na Staroj planini još uvek aktivan, gašenje otežava jak vetar

Veliki broj vatrogasaca iz bataljona iz Pirota i dalje se bori da ugasi požar koji je juče popodne izbio u ataru sela Osmakovo na Staroj planini, a gašenje otežava povremeno jak vetar.

Situacija na terenu je od jutros mnogo bolja, a požar je zahvatio više od 150 hektara niskog rastinja i deo borove šume, prenosi RTS.

Vatrogasci su uspeli da spreče širenje požara prema selu Osmakovo, ali je izgorelo nekoliko napuštenih pomoćnih objekata po obodu sela. Vatrogasci pirotskog okruga ugasili su nekoliko požara na otvorenom, a požar kod sela Osmakovo je najveći i borba sa vatrenom stihijom još traje.

Zajecaronline/Tanujug/N.S.

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