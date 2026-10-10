Povratak koji je šokirao svet! Neuništiva Lindzi Von u 41. ponovo u reprezentaciji SAD

Neuništiva Lindzi Von u 41. ponovo u reprezentaciji SAD

Dramatične vesti stižu iz sveta zimskih sportova – čuvena američka skijašica Lindzi Von ponovo je u žiži svetske javnosti! Iako je proces njenog oporavka od jezivog pada na Zimskim olimpijskim igrama u Italiji još u toku, a pred njom je i novi složeni hirurški zahvat, stigla je odluka koja je zapanjila ljubitelje alpskog skijanja širom planete.

Skijaški savez SAD doneo je zvaničnu odluku da legendarnu takmičarku uvrsti na spisak reprezentacije za predstojeću takmičarsku sezonu 2026/27. Tako će se iskusna šampionka u okviru elitnog A-tima ponovo naći rame uz rame sa najvećim imenima nacionalnog tima, među kojima je i nezaustavljiva Mikaela Šifrin.

It’s official! The 2026-27 Stifel U.S. Alpine Ski Team is here #stifelusskiteam https://t.co/eEnGGtDSfF — U.S. Ski & Snowboard Team (@usskiteam) October 7, 2026 Neuništiva Lindzi Von u 41. ponovo u reprezentaciji SAD

Mnogi su verovali da je njena profesionalna karijera definitivno okončana nakon stravičnog pada u Kortini d’Ampeco na Zimskim olimpijskim igrama 2026. godine. Koji se dogodio svega nekoliko sekundi po izlasku sa startne kapije. Tom prilikom zadobila je težak višestruki prelom tibije, zbog čega su lekari stabilnost kosti morali da obezbede postavljanjem spoljnog fiksatora.

Slavna Amerikanka ponovo je dokazala da ne poznaje reč predaja. Iako je u novembru očekuje nova teška operacija vađenja metalnih implantata i saniranja pokidanog prednjeg ukrštenog ligamenta, nakon čega sledi dugotrajan i mukotrpan oporavak, savez je bez oklevanja Lindzi uvrstio u najjači sastav. Uprkos novoj teškoj povredi na Igrama, neumorna šampionka ponovo najavljuje borbu i sprema se za još jedan neverovatan povratak na stazu.

Zajecaronline/Hypetv/J.V.

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