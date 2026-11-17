Poslanici pristižu u parlament, ispred Doma Narodne skupštine garda

U Domu Narodne skupštine u toku su poslednje pripreme za današnju konstitutivnu sednicu, a budući poslanici već pristižu u parlament. Ispred Doma narodne skupštine postrojena je Garda Vojske Srbije.

U parlament su počeli da stižu budući poslanici i sa Studentske liste, kao i sa liste “Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija”. U holu Skupštine je i veliki broj novinarskih ekipa.

Kandidati za poslanike upisuju se kod nadležnih službi, gde dobijaju legitimacije. Konstitutivna sednica počeće intoniranjem himne “Bože pravde”, a sednicu će do izbora novog predsednika Skupštine voditi nastariji poslanik, Stojan Radenović.

Konstitutivna sednica zakazana je za 10 sati.

Na njoj treba da budu potvrđeni mandati poslanika, izabran predsednik i potpredsednici parlamenta i imenovan generalni sekretar. Na prvoj sednici se po pravilu biraju i članovi radnih tela i stalnih parlamentarnih delegacija u međunarodnim institucijama.

Prema konačnim rezultatima, “Studentska lista-Studenti pobeđuju” osvojila je 140 mandata, dok je lista “Aleksandar Vučić- Ujedinjena Srbija” osvojila 103 mandata.

U parlament je ušlo još sedam poslanika manjinskih lista.

Zajecaronline/Tanjug/J.V.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.

Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.