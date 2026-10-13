Porfirije u Kanberi: Granice koje postoje između kontinenata ne postoje u Crkvi

Patrijarh Porfirije posetio je hram Svetog Save u Kanberi i istakao da svaka podignuta crkva u svetu predstavlja deo Srbije. Patrijarha Porfirija, arhijereje i sveštenoslužitelje u delegaciji je u Kanberi na aerodromu dočekao verni narod Srpske Pravoslavne Crkve i ambasador Srbije u Australiji Rade Stefanović uz radosni usklik na transparentu “Dobro došli, Vaša Svetosti” i zvuke “Tamo daleko”.

Deca iz Folklornog društva “Sveti Sava” odevena u tradicionalnu srpsku nošnju darivala su Patrijarha Porfirija i arhijereje plišanim koalama, dok su oni njima uz blagoslov podelili ikonice, saopšteno je iz Srpske pravoslavne crkve.

Kako je navedeno, posle dočeka na aerodromu, Patrijarh se sa sveštenom pratnjom poklonio svetinji hrama Svetog Save u Kanberi, gde su članice Kola srpskih sestara, koje misionari pri tom skoro pola veka starom domu Božjem, i verni narod priredili svečani doček.

Starešina hrama Svetog Save protojerej Branko Vasilić zahvalio se Gospodu na svim darovima koje izliva, a Patrijarhu Porfiriju i arhijerejima na poseti.

Porfirije u Kanberi: Granice koje postoje između kontinenata ne postoje u Crkvi

Vasilić je patrijarhu Porfiriju poželeo “da brod Crkve mudro predvodi u burnim vremenima” i da mu Gospod zdravlja i radosti podari.

Porfirije je istakao da granice koje postoje između kontinenata ne postoje u Crkvi. Jer je Crkva jedno telo i jedan organizam, zajednica i jedan narod kršten u ime Trojičnog Boga. Ujedno je i naveo da se dar vere dobijen na krštenju čuva i umnožava tako što se sabira sa braćom i sestrama na svetoj Liturgiji u hramu Božjem. Naglasio je da je upravo Liturgija merilo naše vernosti Bogu, precima, Crkvi i njenim pastirima. Kao i jednih drugima, a to je kod srpskog naroda u Australiji već na prvi pogled uočljivo.

“Gde god smo podigli crkvu podigli smo deo Srbije. Može neko reći da ste daleko od svoje otadžbine, ali činjenica da ovde postoji hram jeste paradoksalan pokazatelj da je naša otadžbina i ovde. Zato se molimo Bogu da vam i dalje snaži veru i da se nikada ne odvojite od svoje Crkve. Kao i da se, ne daj Bože, razdvajamo i delimo”, naveo je Porfirije.

Starešini hrama Svetog Save proti Branku Vasiliću Patrijarh Porfirije je uručio ikonu prvog Arhiepiskopa srpskog u znak blagoslova i poštovanja truda koji ulaže zajedno sa svojim parohijanima da srpska svetinja u Kanberi živi i napreduje.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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