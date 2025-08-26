PORESKI KALENDAR ZA SEPTEMBAR!

Poreska uprava objavila je danas kalendar poreskih obaveza firmi za septembar prema kome rok za izmirenje prve obaveze ističe 1. septembra do kada je neophodno podneti poresku prijavu i platiti doprinose za obavezno socijalno osiguranje, obračunate na najnižu mesečnu osnovicu za obračun doprinosa, za neisplaćene zarade za jul.

Rok za dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima o izvođenju estradnog programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa u avgustu kao i za dostavljanje izveštaja o izmirenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom za avgust mesec i uplati sredstava je 5. septembar, prenosi Tanjug.