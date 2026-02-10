PONOVO NA VRHU SVETA: Klebo do trećeg uzastopnog olimpijskog zlata u sprintu!

Norveški takmičar u nordijskom skijašu Johanes Hesflot Klebo osvojio je danas zlatnu medalju u disciplini kros-kantri klasični sprint na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini.

PONOVO NA VRHU SVETA

Klebo je u finalu na stazi u Tezeru kroz cilj prošao za 3:39.74 minuta. On je osvojio treće uzastopno olimpijsko zlato u sprintu, posle OI 2018. i 2022.

Klebo je danas osvojio sedmu zlatnu medalju u karijeri na ZOI

On je u karijeri ukupno osvojio devet medalja na ZOI.

Srebro je pripalo Amerikancu Benu Ogdenu (3:40.61), dok je bronzano odličje osvojio još jedan Norvežanin Oskar Vike Opstad (3:46.55).

U ženskoj konkurenciji u disciplini kros-kantri klasični sprint sve tri medalje pripale su Šveđankama.

Zlatnu medalju je osvojila Lin Svan, koja je u finalu ostvarila vreme 4:03.05 minuta. Srebro je pripalo Joni Sundling (4:04.64), a bronzu je osvojila Maja Dalkvist (4:07.88).

Zajecaronline.com/tanjug/N.B.

