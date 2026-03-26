Pomera se sat u nedelju: Evo kako letnje računanje vremena utiče na nas

Za vikend počinje letnje računanje vremena, kada se sat pomera jedan čas unapred, što znači i sat vremena kraćeg sna.

Iako deluje bezazleno, ova promena često izaziva umor, razdražljivost i pad koncentracije jer se biološki ritam ne prilagođava odmah.

Kako bi prelazak bio lakši, preporučuje se postepeno pomeranje odlaska na spavanje i buđenja nekoliko dana ranije.

Važno je obratiti pažnju i na večernje navike – izbegavati ekrane pred spavanje, prigušiti svetlo i birati opuštajuće aktivnosti.

Jutarnje svetlo može pomoći telu da se brže prilagodi, pa je korisno provesti neko vreme napolju nakon buđenja. Takođe, treba biti oprezan sa kofeinom i alkoholom jer mogu negativno uticati na kvalitet sna.

Ako se tokom dana javi umor, kratko dremanje može pomoći, ali ne duže od 20 do 30 minuta. Fizička aktivnost takođe doprinosi boljem snu, ali je treba izbegavati neposredno pred odlazak u krevet.

Najvažnije je održavati redovan raspored spavanja i biti strpljiv, jer je organizmu potrebno nekoliko dana, a ponekad i do nedelju dana, da se u potpunosti prilagodi novom vremenu.

Zajecaronline.com/Najzena.alo.rs

