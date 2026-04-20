Ilon Mask nije se pojavio pred pariskim sudom u okviru istrage o mreži X

Ilon Mask nije se pojavio pred pariskim sudom

Američki milijarder Ilon Mask, koga je parisko tužilaštvo pozvalo da se danas pojavi pred sudom u okviru istrage o mogućim zlupotrebama njegove društvene mreže X, nije to učinio, saopšteno je iz tužilaštva, preneli su francuski mediji.

“Kancelarija tužioca konstatovala je odsustvo pozvanog da se pojavi pred sudom”, navedeno je u saopštenju u kojem nije pomenuto ime Ilona Maska, preneo je Figaro.

U saopštenju se, međutim, dodaje da prisustvo ili odsustvo pozvanog ne predstavlja prepreku za nastavak istrage.

Kancelarija pariskog tužilaštva pozvala je pre dva dana Maska da se 20. aprila dobrovoljno pojavi pred francuskim sudom u okviru istrage koja se u toj zemlji vodi o njegovoj društvenoj mreži X, preneo je danas Figaro.

Početkom februara, istražitelji su izvršili pretres prostorija kompanije X i pozvali Maska da dođe i objasni svoje postupke, u okviru istrage o navodnim zloupotrebama njegove društvene mreže.

Ilon Mask i bivša izvršna direktorka kompanije X Linda Jakarino deo su istrage pošto su bili de fakto i de jure menadžeri platforme u vreme istraživanih događaja, navela je pariska tužiteljka Lor Beko.

Kako se navodi, istraga se posebno fokusira na sumnje o saučesništvu u “posedovanju slika pornografske prirode“ ili “poricanju zločina protiv čovečnosti“.

Kompanija X je u saopštenju osudila “zloupotrebu pravnih postupaka“ zasnovanih “na političkim motivima“ i negirala bilo kakvo nezakonito postupanje.

Iz kompanije je takođe saopšteno da “parisko tužilaštvo očigledno pokušava da izvrši pritisak na američko rukovodstvo kompanije targetirajući njen francuski ogranak“.

Kompanija X je predmet preliminarne istrage, koja je počela 2025. godine povodom navoda o pristrasnosti u njenim algoritmima, a istraga je naknadno proširena nakon daljih izveštaja, posebno u vezi sa radom Groka, alata veštačke inteligencije integrisanog u društvenu mrežu, što je dovelo do širenja sadržaja o poricanju Holokausta i “dipfejkova“, odnosno hiperrealističnih, seksualno eksplicitnih slika.

Kako navodi pariska tužiteljka, dobrovoljni razgovori sa rukovodiocima kompanije trebalo bi da im omoguće da objasne svoj stav o činjenicama.

Istraga se u ovoj fazi sprovodi na konstruktivan način, izjavio je francuski sudija, dodajući da je krajnji cilj da se osigura da platforma X poštuje francuski zakon.

Šef francuske podružnice kompanije X Loran Buanek pružio je prošle godine uveravanja da kompanija ima stroga, jasna i javna pravila usmerena na zaštitu platforme od govora mržnje i da je njen algoritam napravljen na takav način da se izbegne nuđenje sadržaja mržnje.

Zajecaronline/tanjug/J.V.

