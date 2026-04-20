Edi Marfi dobio nagradu za životno delo: Ovacije u sali za slavnog glumca

Edi Marfi dobio nagradu!

Edi Marfi je na svečanosti Američkog filmskog instituta (AFI) dobio nagradu za životno delo, nakon čega je ispraćen ovacijama.

U jednom trenutku zastao je, pogledao prepunu salu, svoju porodicu, kolege i ljude s kojima je delio scenu, i započeo emotivan govor.

– Kada vidim svu svoju porodicu, svu svoju decu, svoju prelepu suprugu i sve različite ljude s kojima sam radio, zaista sam ispunjen. Ovo je poseban trenutak. Voleo bih da možete osetiti ono što ja osećam, da vidite ono što ja vidim. Skoro sam zaplakao. Otići ću iza bine i isplakati se – rekao je Edi Marfi.

Pre nego što je primio priznanje, dočekan je ovacijama publike. Krenuo je ka bini prolazeći kroz salu dok su aplauzi pratili svaki njegov korak. Usput je prošao pored Spajka Lija, Martina Lorensa, Dejva Šapela, Krisa Roka, Arsenija Hola i Džadža Rajnholda.

Specijalno veče, na kojoj su se pojavili i Bil Ber, Kevin Hart, Eva Longorija, Davajn Džoj Rendolf i Kenan Tompson, biće prikazana kao specijal na Netfliksu 31. maja.

Marfi je prošao put od tinejdžerske stand-up senzacije, preko proboja u „Saturday Night Liveu“ do statusa velike filmske zvezde s filmovima poput „Policajac s Beverli Hilsa“ („Beverly Hills Cop“), „Dolazak u Ameriku“ („Coming to America“), „Profesor ludog klobuka“ („The Nutty Professor“) i franšize „Shrek“.

Velike fotografije tih ključnih trenutaka krasile su prostor, prateći karijeru koja se proteže kroz stand-up, televiziju i film.

„Edi nas je nasmejavao i činio da se naša nacija oseća bolje. Ja sam uzeo kameru i pričao priče o tome kako naša nacija može biti bolja. Obojica smo gurali kulturu napred. Na svakom koraku ovog putovanja, Edi je bio veran samom sebi“, rekao je Li, koji je Marfiju uručio nagradu.

Komičari su isticali njegov uticaj kroz generacije

– Nas ne bi bilo bez tebe – poručio je Rok.

Lorens, koji je s Marfijem glumio u filmu „Life“, podelio je lični trenutak s početka svoje karijere, prisetivši se kako mu je Marfi nekada odbio zajedničku fotografiju. Danas, međutim, to više nije problem, jer su se njihova deca venčala 2025. godine.

– Sada mogu dobiti koliko god slika želim – rekao je Lorens kroz osmeh.

Zajecaronline/Hypetv/J.V.

