Zvanično otvaranje moto sezone: Bajkeri u zajedničkoj vožnji

Moto klubovi „Lobanje“ i „Jokers“ iz Negotina, i „Divlje Sokače“ iz Zaječara, u saradnji sa moto klubovima Timočke krajine i uz podršku turističkih organizacija opštine Negotin i grada Zaječara, organizuju zvanično otvaranje moto sezone 2026.

Manifestacija će biti održana u nedelju, 26. aprila, a organizatori su pripremili celodnevni program koji obuhvata zajedničku vožnju, obilazak znamenitosti i druženje bajkera.

Okupljanje učesnika planirano je od 9 do 9.45 časova u centru Zaječara, uz doručak, nakon čega će kolona krenuti ka Negotinu. U 11 časova predviđeno je osvećenje motora u manastiru Bukovo, dok je od 12 do 13.30 časova planiran obilazak znamenitosti Negotina.

Učesnici će potom, u 14 časova, posetiti vinariju „Boierescu“ u Dušanovcu, a povratak za Zaječar planiran je za 15 časova. Program će biti završen ručkom i druženjem od 16 sati u prostorijama moto kluba „Divlje Sokače“.

Organizatori pozivaju sve ljubitelje motociklizma da se pridruže događaju i zajedno obeleže početak nove moto sezone.

Zajecaronline/radiomagnum/J.V.

