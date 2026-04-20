Predsednik Srbije danas nastavlja konsultacije sa predstavnicima stranaka: „Biramo dijalog, pružamo ruku svima“

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nastaviće danas konsultacije sa predstavnicima stranaka, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

On će se u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike u 09.00 časova sastati sa delegacijom Alternative za promene, dok je za 09.30 zakazan sastanak sa predstavnicima Ujedinjene seljačke stranke.

Vučić je počeo konsultacije sa predstavnicima stranaka 3. aprila, a do sada se sastao sa predstavnicima Pokreta socijalista, Saveza vojvođanskih Mađara, Stranke pravde i pomirenja, Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda (PUPS) i Mi – glas iz naroda. Vučić je održao konsultacije i sa predstavnicima Socijaldemokratske patrije Srbije, Socijalističke partije Srbiije, Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, sa predstavnicima Srpske napredne stranke, Udruženih sindikata Srbije Sloga, Jedinstvene Srbije, Zeleni Srbije, Ruske stranke i Narodne stranke.

Teme konsultacija su vanredni parlamentarni izbori i postupanje Srbije u složenim međunarodnim okolnostima na bezbednosnom i energetskom planu.

Predsednik Srbije danas nastavlja konsultacije sa predstavnicima stranaka: „Biramo dijalog, pružamo ruku svima“

“U vremenu sve većih izazova, Srbija ostaje čvrsto opredeljena da sačuva mir, stabilnost i sigurnost svojih građana. Svaka odluka i svaki razgovor vođeni su odgovornošću prema državi i brigom za budućnost. Istovremeno, ne odustajemo od negovanja kulture sećanja i očuvanja istine o stradanju srpskog naroda. Poštujući tuđe žrtve, nećemo dozvoliti da naše budu zaboravljene. Biramo dijalog, pružamo ruku svima, ali smo odlučni da čuvamo svoje nacionalne interese i dostojanstvo. Srbija zna svoju snagu i stoji uz svoj narod”, poručio je Vučić juče na svom Instagram profilu.

Zajecaronline/Alo/I.R.

