Naoblačenje i manji pad temperature

Naoblačenje sa zapada regiona sve je bliže Srbiji. Ta oblačnost premešta se ka ostalim predelima sutra tokom dana, dok se na severu posle podne očekuje razvedravanje. Sa oblacima stiže i ovaj svežiji vazduh i spušta temperauturu u proseku za 5 stepeni.

Ujutru na severu i zapadu, a sredinom dana i posle podne i u ostalim krajevima prolazno naoblačenje mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, u Vojvodini i na istoku povremeno i jak, severozapadni. Jutarnja temperatura od 5 do 11, a najviša dnevna od 15 do 20 stepeni.

U Zaječaru danas promenljivo oblačno vreme. Tokom dana moguća slaba kiša. Najviša dnevna temperatura do 20 stepeni. U utorak slično vreme. Minimalna temperatura5, najviša dnevna 16 stepeni.

U utorak u Srbiji promenljivo oblačno i malo svežije, mestimično sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom koji će u brdsko-planinskim predelima biti praćen i grmljavinom. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 5 do 10, a najviša dnevna od 14 do 18 stepeni.

U sredu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 4 do 7, a najviša dnevna od 13 do 17 stepeni.

Zajecaronline/J.V.

Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će imati priliku da uživa u svim hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći.

Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Svi fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju i podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda.

Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima. Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije. Uz pratnju Folk House Benda i najmodernije audio-vizuelne efekte, Arena će te večeri biti mesto najjače emocije na Balkanu.