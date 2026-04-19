SPC sutra obeležava pobusani ponedeljak, odnosno “Vaskrs za mrtve”

Sutra je pobusani ponedeljak!

Srpska pravoslavna crkva sutra obeležava Pobusani ponedeljak, što je dan posvećen upokojenima i on se uvek obeležava prvog ponedeljka posle trodnevnog vaskršnjeg slavlja i smatra se Vaskrsom za mrtve.

Ovaj praznik spada u jedan od zadušnih dana, a u pojedinim delovima Srbije smatra se Vaskrsom pokojnika, te se daje pomen i sprema za dušu umrlim precima i srodnicima.

Na pobusani ponedeljak se obilaze grobovi upokojenih srodnika, uređuju se grobna mesta, pale se sveće i iznose sveže ofarbana crvena jaja.

Ta jaja koja se kucaju o spomenik i upokojenima se poručuje “Hristos Vaskrse”, a tim činim upokojenim srodnicima iskazujemo poštovanje i sa njima delimo radost Vaskrsenja Hristovog, radost pobede nad smrću.

Pobusani ponedeljak svoj naziv je dobio po narodnom običaju da se toga dana pobusabaju grobovi.

Prema običaju, treba pobusati grobove umrlih srodnika busenjem zelene trave.

Tokom Velike i Svetle nedelje nema pomena i parastosa, a od Pobusanog ponedeljka mrtvi se ponovo mogu pominjati.

Vernici se pozdravljaju sa “Hristos vaskrse – Vaistinu vaskrse” sve do Spasovdana.

