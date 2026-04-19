MUP upozorava na lažne SMS poruke za plaćanje saobraćajnih prekršaja

MUP upozorava na lažne SMS poruke

Ministarstvo unutrašnjih poslova obavestilo je građane da su se pojavile lažne SMS poruke o navodnim kaznama i popustima za plaćanje, u kojima se zloupotrebom naziva državnih organa građani dovode u zabludu da imaju izrečenu novčanu kaznu i pozivaju se da je plate putem prevarnih internet domena.

“Podsećamo da su i druge organizacione jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova u prethodnom periodu već upozoravale na slične internet prevare. Naglašavamo da MUP nikada ne dostavlja obaveštenja o kaznama putem SMS poruka koje sadrže linkove za plaćanje. Niti na taj način omogućava plaćanje novčanih kazni”, istakli su iz MUP-a.

Dodaju da se zvanična komunikacija sa građanima u vezi sa saobraćajnim prekršajima vrši isključivo preko portala eUprava, putem usluge elektronskog sandučeta (eSanduče).

MUP upozorava na lažne SMS poruke

“Pozivamo građane da ne otvaraju sumnjive linkove iz SMS poruka, ne unose lične i bankarske podatke na neproverenim sajtovima i da sve informacije proveravaju isključivo preko portala eUprava ili nadležnih organizacionih jedinica MUP-a“, dodaje se u saopštenju.

Zajecaronline/glaszajecara/J.V.

