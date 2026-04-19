MUP upozorava na lažne SMS poruke za plaćanje saobraćajnih prekršaja

19.04.2026.
Foto:MUP

Ministarstvo unutrašnjih poslova obavestilo je građane da su se pojavile lažne SMS poruke o navodnim kaznama i popustima za plaćanje, u kojima se zloupotrebom naziva državnih organa građani dovode u zabludu da imaju izrečenu novčanu kaznu i pozivaju se da je plate putem prevarnih internet domena.

Podsećamo da su i druge organizacione jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova u prethodnom periodu već upozoravale na slične internet prevare. Naglašavamo da MUP nikada ne dostavlja obaveštenja o kaznama putem SMS poruka koje sadrže linkove za plaćanje. Niti na taj način omogućava plaćanje novčanih kazni”, istakli su iz MUP-a.

Dodaju da se zvanična komunikacija sa građanima u vezi sa saobraćajnim prekršajima vrši isključivo preko portala eUprava, putem usluge elektronskog sandučeta (eSanduče).

“Pozivamo građane da ne otvaraju sumnjive linkove iz SMS poruka, ne unose lične i bankarske podatke na neproverenim sajtovima i da sve informacije proveravaju isključivo preko portala eUprava ili nadležnih organizacionih jedinica MUP-a“, dodaje se u saopštenju.

Zajecaronline/glaszajecara/J.V.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

