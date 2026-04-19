Prošlo je 40 dana od smrti brata Darka Lazića: Majka Branka i pevač utučeni na pomenu

19.04.2026.
foto: ATA iMAGES

Danas, 19. aprila, se navršava 40 dana od kako je poginuo Dragan Lazić, brat Darka Lazića u saobraćajnoj nesreći na motoru.

Porodica i prijatelji su se okupili najpre u porodičnom domu Lazića u Brestaču, a potom otišli do crkve gde je održano opelo, pa na groblje.

Photo: Antonio Ahel/ATAImages

Uz Darka žena Kaća

Uz Darka, koji nosi crninu, je supruga Katarina Lazić, a majka Branka vidno je utučena. Na pomen je došla i Darkova kuma Andreana Čekić, koja nije prisustvovala sahrani jer je u to vreme bila na Zanzibaru. Podsetimo, ona je videla Draganovo telo dok je putem video poziva razgovarala sa Darkom na dan tragedije.

Dragan Lazić nastradao je 11. marta oko 17 sati nakon što je bio na ručku sa bratom Darkom i prijateljima u selu Krnule.

foto: ATA images

Do nesreće je došlo kada je vozač automobila „citroen“, V.K. (62) vozio iz pravca Šapca i vršio skretanje ulevo na sporedni put. On je presekao put vozaču motocikla „Suzuki“, kojim je upravljao Dragan Lazić (32), koji je išao iz smera Valjeva ka Šapcu. Dragan je tokom transporta u Dom zdravlja u Vladimircima preminuo.

