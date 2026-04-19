SRBIJA JE SVETINJA!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se građanima putem Instagrama na Dan sećanja na žrtve genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima u NDH, ali i na godišnjicu potpisivanja Briselskog sporazuma, uputivši poruku u trenutku kada se obeležavaju dva datuma od posebnog istorijskog i političkog značaja.

– Srbija je svetinja, Srbija je važnija od svih nas – napisao je predsednik Vučić u svojoj najnovijoj objavi na Instagramu.

Obe teme koje se danas obeležavaju u javnosti nose snažno istorijsko i političko značenje — jedna se odnosi na sećanje na stradanje srpskog, jevrejskog i romskog naroda u Drugom svetskom ratu, dok druga podseća na višegodišnji proces dijaloga Beograda i Prištine i neispunjene obaveze iz Briselskog sporazuma, pre svega kada je reč o formiranju Zajednice srpskih opština.

Zajecaronline/J.V.

