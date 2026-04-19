MADONA NAPRAVILA HAOS POJAVLJIVANJEM NA FESTIVALU KOAČELI! Sa Sabrinom Karpenter zapevala novu pesmu, fanovi u TRANSU (FOTO)

MADONA NAPRAVILA HAOS POJAVLJIVANJEM NA FESTIVALU KOAČELI!

Tokom nastupa Sabrine Karpenter na festivalu Koačela – Coachella, publiku je iznenadila prava pop legenda. Madona se iznenada pojavila na sceni i otpevala svoje najveće hitove „Vogue“, „Get Together“, „Like a Prayer“, kao i jednu pesmu sa predstojećeg albuma „Confessions II“.

Pop ikona Madona napravila je neočekivano pojavljivanje tokom drugog seta Sabrine Karpenter na ovogodišnjoj Koačeli. Iznenađenje je usledilo na kraju njenog petka uveče, nakon pesme „Juno“. Karpenter je tada pitala publiku: „Da li ste ikada probali ovo?“ U tom trenutku Madona je izašla na scenu.

Pop legenda je svoj mini-set započela hitom „Vogue“. Zatim je zajedno sa Karpenter izvela pesmu sa svog predstojećeg albuma „Confessions II“. Carpenter se potom pojavila kao prateći vokal u narednim pesmama. Madona je izvela i svoje hitove „Get Together“ i „Like a Prayer“.

Novi album izlazi u julu

Između pesama, Madona je publici rekla da je njen poslednji nastup na Koačeli bio pre tačno 20 godina. Prema platformi „Consequence“, održala je i duži govor o istoriji astrologije.

Ranije ove nedelje, Madona je najavila prateći album svog kultnog izdanja iz 2005. godine „Confessions on a Dance Floor“, pod nazivom „Confessions II“. To će biti njen 15. album i prvi posle sedam godina, a izlazi 3. jula. Već početkom godine ovaj album je uvršten među najiščekivanija izdanja 2026. godine.

Zajecaronline/Hypetv/J.V.

