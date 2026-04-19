Neviđeno interesovanje za konceret dive: Selin Dion zakazala čak 16 koncerata u Parizu!

Selin Dion zakazala čak 16 koncerata u Parizu!

Još šest datuma dodato je uz deset već najavljenih za koncert Selin Dion u Parizu u septembru i oktobru, objavio je tim svetske dive.

Novi koncerti održaće se 18. i 25. septembra, kao i 2, 9, 16. i 17. oktobra, navedeno je na zvaničnom sajtu kanadske pevačice.

Novi datumi povećavaju ukupan broj planiranih koncerata na 16 u Paris La Défense Arena, smeštenoj u Nanteru, u blizini glavnog grada. Selin Dion planira petonedeljni boravak koji počinje 12. septembra, sa nastupima sredom, petkom i subotom.

Povratak na scenu – Selin Dion zakazala čak 16 koncerata u Parizu!

30. marta, na svoj 58. rođendan, zvezda je putem video-snimka i poruka projektovanih na Ajfelov toranj najavila povratak na scenu nakon šest godina pauze, uzrokovane pandemijom i zdravstvenim problemima. Od 2022. godine boluje od sindrom ukočene osobe, retke i neizlečive neurološke bolesti.

Nakon navale obožavalaca koji su se prijavili za veliku lutriju koja omogućava pristup ranoj prodaji ulaznica, u utorak je otvorena pretprodaja. Redovna prodaja počinje u naredni petak.

Svaki koncert moći će da primi oko 30.000 gledalaca.

Zajecaronline/Hypetv/J.V.

