Vučić: Otvorićemo Memorijalni centar ovde, na mestu najmonstruoznijih zločina

Otvorićemo Memorijalni centar

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će Beograd obezbediti novac za izgradnju Memorijalnog centra u Donjoj Gradini u kome će svako da bude dobrodošao.

On je na ceremoniji obeležavanja Dana sećanja u Donjoj Gradini podsetio da se prošle godine zavetovao da ćemo izgraditi memorijalni centar u Donjoj Gradini.

“Pokušali su u prethodnih godinu dana da sruše Srbiju, pokušali su u prethodnih godinu dana, uz ogroman novac spolja, da sruše našu otadžbinu. Jedan od razloga je bio i taj da ne govorimo o svojoj prošlosti otvoreno, da ne negujemo i ne gajimo kulturu sećanja, a ja vam obećavam da neće proći ni jedan dan i da ću svake nedelje imati sastanke dok ovde, našim novcem, iz Srbije, koliko može, da u tome učestvuje i pomogne i Republika Srpska, ali mi ćemo to svojim novcem da finansiramo, da nikne velelepni Memorijalni centar u koji nikada nikome neće biti zabranjeno da dođe, kao što nam je danas zabranjeno da odemo u Jasenovac, Kameni cvet da vidimo i položimo vence i cveće. Biće otvoreno za sve ljude, da svi saznaju na kojem mestu su se događali najmonstruozniji zločini”, rekao je Vučić.

“Obeležavamo Dan a za dan ili dva je tačno 81 godina kao su pobijeni poslednji logoraši, kada su ubijene 173 žene ovde u Donjoj Gradini i Jasenovcu. Da li smo se zapitali kako je Beograd oslobođen 20. okrobra 1944, a Jasenovac nije bio slobodan ni 20. aprila 1945. Jesmo li se zapitali zašto komuunisti nikada nisu hteli da krenu na Jasenovac, jesmo li se zapitali zašto su svi hteli da sakriju tragove najmonstruoznijih zločina koji su se dogodili u jednoj od najkrvavijih fabrika smrti u Evropi. Jesu li Jevreji lagali kada su na na jedan od šest najvećih logiora smrti u Jad vašemu u Jerusalimi ispisali strašno ime Jasenovac”, zapitao se Vučić.

Dodao je da smo u zavijenoj formi slušali da se nešto ovde dešavalo ali niko nije hteo da govori o tome usrinito ni u vreme SFRJ ni posle toga, a uvek sa istim obrazloženjem – da se neko ne naljuti.

“Mogu da nam kažu šta hoće, čak i kada nam proteraju 250.000 ljudi – mi smo krivci, uvek smo mi krivi i uvek smo zločinci a oni koji su počinili najmonstruoznije zločine oni nisu. nisu krivi ni slučajno, a ako krenete da govorite o tome vi ste zagledani u prošlost, neko ko ne vidi budućnost, ne razume i neko ko ne želi da prihvati svoju krivicu”, rekao je Vučić.

Dan sećanja na žrtve ustaškog zločina – genocida u koncentracionom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu Donjoj Gradini obeležava se danas na godišnjicu proboja poslednje grupe logoraša pre 81. godinu.

Prema podacima Spomen-područja Donja Gradina, u zloglasnom logoru Jasenovac tokom Drugog svjetskog rata stradalo je 700.000 žrtava ustaškog zločina, među kojima 500.000 Srba.

Vlada Republike Srpske proglasila je 19. april Danom žalosti u Srpskoj povodom obeležavanja Dana sećanja na žrtve ustaškog zločina genocida u koncentracionom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu – Donjoj Gradini u NDH od 1941. do 1945. godine.

Dan sećanja na žrtve genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj od 1941. do 1945. godine i 81 godinu od proboja logoraša iz koncentracionog logora Jasenovac zajednički obeležavaju vlade Srbije i Republike Srpske.

Zajecaronline/tanjug/J.V.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!