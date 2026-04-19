OVA TRI KUĆNA APARATA ISKLJUČITE ODMAH! Troše struju čak i kad su ugašeni (FOTO)

Stručnjaci upozoravaju da takozvana „skrivena“ ili „fantomska“ potrošnja može učestvovati sa 5 do 10 odsto u ukupnom računu za struju, ali i povećati rizik od kvarova i požara.

Prema savetima američkih službi za bezbednost, jednostavna navika isključivanja uređaja iz utičnice nakon upotrebe može značajno smanjiti ove rizike.

Koji uređaji predstavljaju najveći rizik?

Među aparatima koji se posebno izdvajaju nalaze se uređaji koji proizvode toplotu, poput friteza na vruć vazduh, tostera i aparata za kafu. Iako deluju bezopasno kada su „ugašeni“, mnogi i dalje ostaju delimično aktivni i mogu reagovati na prenapon u mreži.

OVA TRI KUĆNA APARATA ISKLJUČITE ODMAH

Friteze na vruć vazduh, koje su sve prisutnije u domaćinstvima, mogu nastaviti da vuku malu količinu struje i kada nisu u radu, pa se preporučuje da se isključuju iz utičnice nakon svake upotrebe. Isto važi i za toster, u kojem ostaci hrane i kvarovi u prekidačima mogu u retkim slučajevima dovesti do pregrevanja.

Aparati za kafu, posebno oni koji rade na tajmer, dodatno povećavaju rizik jer mogu biti aktivni dok domaćinstvo spava, što se smatra jednim od najrizičnijih scenarija za nastanak požara u kuhinji.

Jednostavna navika koja može napraviti razliku

Stručnjaci poručuju da je rešenje jednostavno, uređaje koji se ne koriste treba isključiti iz struje. Naročito tokom noći ili dužeg odsustva iz doma.

Ova navika ne samo da smanjuje potrošnju električne energije, već i značajno povećava bezbednost u domaćinstvu.

Zaječaronline/E.B.

RHMZ ŠALJE UPOZORENJE: Evo kada stiže nevreme sa pljuskovima

U Srbiji će biti pretežno sunčano i toplo vreme uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U Zaječaru do 21 stepen.

Međutim, od ponedeljka nas čeka nagla promena vremena. Zbog toga je RHMZ upozorio na potencijalne opasnosti i najavio da će 20. aprila na prostoru cele Srbije biti proglašen žuti meteoalarm.

Sutra će u Srbiji duvati slab, promenljiv vetar. Jutarnja temperatura biće od 4 do 9 stepeni. Najviša dnevna od 21 do 24 stepena.