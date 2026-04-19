“ČESTITAO SAM RUMENU RADEVU POBEDU U BUGARSKOJ” Predsednik Vučić: “Srbija ostaje posvećena izgradnji partnerskih odnosa i regionalne stabilnosti”

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas telefonom sa Rumenom Radevom.

“Čestitao sam Rumenu Radevu izborni uspeh i pobedu u Bugarskoj. Uveren sam da će ovi rezultati biti prilika za jačanje stabilnosti i napretka. Takođe i za unapređenje saradnje između Srbije i Bugarske u duhu dobrosusedskih odnosa i zajedničkih interesa”, poručio je Vučić u objavi na svom nalogu na društvenoj mreži Instagram i dodao:

PREDSEDNIK VUČIĆ

“Srbija ostaje posvećena izgradnji partnerskih odnosa i regionalne stabilnosti“.

Zaječaronline/E.B.

MOŽDA VAS ZANIMA:

Vučić: “Otvorićemo Memorijalni centar ovde. Na mestu najmonstruoznijih zločina”

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će Beograd obezbediti novac za izgradnju Memorijalnog centra u Donjoj Gradini u kome će svako da bude dobrodošao.

On je na ceremoniji obeležavanja Dana sećanja u Donjoj Gradini podsetio da se prošle godine zavetovao da ćemo izgraditi memorijalni centar u Donjoj Gradini.

Dan sećanja na žrtve ustaškog zločina, genocida u koncentracionom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu Donjoj Gradini obeležava se danas na godišnjicu proboja poslednje grupe logoraša pre 81. godinu.

Prema podacima Spomen-područja Donja Gradina, u zloglasnom logoru Jasenovac tokom Drugog svjetskog rata stradalo je 700.000 žrtava ustaškog zločina. Među njima 500.000 Srba.

Vlada Republike Srpske proglasila je 19. april Danom žalosti u Srpskoj povodom obeležavanja Dana sećanja na žrtve ustaškog zločina genocida u koncentracionom logoru Jasenovac. Takođe i njegovom najvećem stratištu, Donjoj Gradini u NDH. Od 1941. do 1945. godine.

Dan sećanja na žrtve genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj od 1941. do 1945. godine. I 81 godinu od proboja logoraša iz koncentracionog logora Jasenovac zajednički obeležavaju vlade Srbije i Republike Srpske.

