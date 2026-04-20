U sredu izborna Skupština vojnih penzionera u Zaječaru!

Gradski odbor Zaječar Udruženja vojnih penzionera Srbije održaće u sredu, 22. aprila, godišnju izbornu Skupštinu, na kojoj će članovi razmatrati rad organizacije i doneti važne odluke za naredni period.

Sednica će početi u 11 časova i biće održana u Velikoj sali Gradske uprave u Zaječaru, a iz Udruženja pozivaju sve članove da prisustvuju u što većem broju.

U sredu izborna Skupština vojnih penzionera u Zaječaru!

Poziv za učešće uputio je predsednik Gradskog odbora Zaječar Udruženja vojnih penzionera Ljubomir Reljanović.

Uoči predstojeće Skupštine, delegacija zaječarskog Udruženja vojnih penzionera danas, 17. aprila, boravi u poseti Organizaciji vojnih penzionera Rumunije u gradu Drobeta-Turn Severin, gde prisustvuje obeležavanju 35 godina postojanja te organizacije.

Zajecaronline/magnumradio/J.V.

