DNEVNI HOROSKOP ZA 20. APRIL! Jednom znaku stiže novac, drugom velika ljubav, a šta je sa ostalima?!
Ovan
Dan donosi nalet energije i želju za promenama. Na poslu se otvara nova prilika, ali ne brzajte sa odlukama. U ljubavi, iskren razgovor rešava nesporazum.
Bik
Fokus je na novcu i sigurnosti. Mogući su manji troškovi, ali i dobra vest vezana za posao. Emotivno, neko misli na vas više nego što slutite.
Blizanci
Bićete u centru pažnje gde god se pojavite. Komunikacija je vaše najjače oružje. Flert i nova poznanstva su vrlo mogući.
Rak
Potrebno vam je povlačenje i odmor. Ne preuzimajte tuđe brige. Partner očekuje više pažnje, pokažite emocije.
Lav
Društveni život cveta. Poziv koji stiže danas može promeniti planove. Ljubav je uzbudljiva i puna strasti.
Devica
Posao je u prvom planu, stiže priznanje za trud. Ne zaboravite na balans i zdravlje. U ljubavi, vreme je za konkretne korake.
DNEVNI HOROSKOP
Vaga
Želja za putovanjem i promenom rutine. Dan je odličan za nove ideje i planove. Slobodnima stiže zanimljiv susret.
Škorpija
Intenzivne emocije i duboki razgovori. Finansije zahtevaju oprez. U ljubavi, moguće ljubomorne scene.
Strelac
Partnerstva su u fokusu. Dan je idealan za dogovore i pomirenja. Slobodni mogu upoznati osobu koja ih intrigira.
Jarac
Obaveze se gomilaju, ali uspevate sve da držite pod kontrolom. Pripazite na stres. Veče donosi prijatan razgovor.
Vodolija
Kreativnost i zabava obeležavaju dan. Ljubav donosi osmeh, a moguće je i lepo iznenađenje.
Ribe
Porodica i dom su prioritet. Rešavate nešto što vas dugo opterećuje. Intuicija vas vodi ka pravoj odluci.
Zaječaronline/E.B.
ZAJEČARONLINE – Budite u toku sa najnovijim vestima iz Srbije i regiona.
ZA ONLINE – Vaš prozor u svet informacija.
Dodaj komentar