DNEVNI HOROSKOP ZA 20. APRIL! Jednom znaku stiže novac, drugom velika ljubav, a šta je sa ostalima?!

Ovan

Dan donosi nalet energije i želju za promenama. Na poslu se otvara nova prilika, ali ne brzajte sa odlukama. U ljubavi, iskren razgovor rešava nesporazum.

Bik

Fokus je na novcu i sigurnosti. Mogući su manji troškovi, ali i dobra vest vezana za posao. Emotivno, neko misli na vas više nego što slutite.

Blizanci

Bićete u centru pažnje gde god se pojavite. Komunikacija je vaše najjače oružje. Flert i nova poznanstva su vrlo mogući.

Rak

Potrebno vam je povlačenje i odmor. Ne preuzimajte tuđe brige. Partner očekuje više pažnje, pokažite emocije.

Lav

Društveni život cveta. Poziv koji stiže danas može promeniti planove. Ljubav je uzbudljiva i puna strasti.

Devica

Posao je u prvom planu, stiže priznanje za trud. Ne zaboravite na balans i zdravlje. U ljubavi, vreme je za konkretne korake.

Želja za putovanjem i promenom rutine. Dan je odličan za nove ideje i planove. Slobodnima stiže zanimljiv susret.

Škorpija

Intenzivne emocije i duboki razgovori. Finansije zahtevaju oprez. U ljubavi, moguće ljubomorne scene.

Strelac

Partnerstva su u fokusu. Dan je idealan za dogovore i pomirenja. Slobodni mogu upoznati osobu koja ih intrigira.

Jarac

Obaveze se gomilaju, ali uspevate sve da držite pod kontrolom. Pripazite na stres. Veče donosi prijatan razgovor.

Vodolija

Kreativnost i zabava obeležavaju dan. Ljubav donosi osmeh, a moguće je i lepo iznenađenje.

Ribe

Porodica i dom su prioritet. Rešavate nešto što vas dugo opterećuje. Intuicija vas vodi ka pravoj odluci.

