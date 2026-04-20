Vučić: “Do Đurđevdana ili neki dan posle znaće se kada će biti održani izbori”

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da veruje da će se do Đurđevdana (6.maja) ili koji dan posle znati kada će biti održati vanredni parlamentarni izbori u Srbiji.

“Verujem da ćemo tamo do Đurđevdana znati otprilike ili koji dan posle tačno kada će biti izbori”, rekao je Vučić odgovarajući na pitanja novinara kod Tomaševca gde prisustvuje otvaranju novog mosta na reci Tamiš.

On je poručio opoziciji da će imati priliku da pobede.

“Uostalom, imaju sad veliki talas iz Mađarske, nešto su ućutali oko Bugarske i Slovenije, ali dobro, tako to ide. Imaju veliki talas i priliku ogromnu. Sve im dobro ide. Možda ih narod hoće, ako ih narod hoće, mi ćemo da im čestitamo, ali onda se spremite, narode, neće biti novih pruga, ima samo da ih zatvaraju, kao što su i ranije radili, neće biti novih puteva, kao što ih nije ni bilo, i nema velike filozofije, ali. Da sačekamo, borićemo se, borićemo se”, poručio je Vučić.

Zajecaronline/tanjug/J.V.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

