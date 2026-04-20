Kecmanović će igrati protiv Atmana u prvom kolu mastersa u Madridu

Srpski teniser Miomir Kecmanović igraće protiv Francuza Terensa Atmana u prvom kolu masters turnira u Madridu, određeno je danas žrebom.
Srpski i francuski teniser su odigrali jedan međusobni meč ove godine u Akapulku, kada je Kecmanović pobedio rezultatom 6:3, 6:3.
Atman je 47. teniser sveta, dok je Kecmanović 65. na ATP listi.
Pobednik meča između Kecmanovića i Atmana igraće u drugom kolu protiv Iga Ambera.
Najbolji srpski teniser Novak Đoković ranije je otkazao učešće na mastersu u Madridu, dok će u kvalifikacijama igrati Dušan Lajović.
Janik Siner je slobodan u prvom kolu, a u drugom će igrati protiv pobednika meča između dva kvalifikanta.
Karlos Alkaraz i Tejlor Fric otkazali su učešće zbog povrede.
Titulu na mastersu u Madridu brani Kasper Rud, koji je prošle godine u finalu pobedio Džeka Drejpera.
Masters u Madridu iraće se od 22. aprila do 3. maja za nagradni fond od 8.235.540 evra.
Zajecaronline/tanjug/J.V.
