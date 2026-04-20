Bivši muž Dženifer Aniston dobio sina: Bebu mu rodila 22 godine mlađa koleginica

Glumac Džastin Teru i njegova supruga i koleginica Nikol Brajdon Blum postali su roditelji dečaka, a lepu vest podelili su sa pratiocima na društvenim mrežama.
Uz crno-belu fotografiju na kojoj beba spava na njegovim grudima, novopečeni roditelji kratko su poručili da je njihov sin stigao i da su presrećni. Objavu su ubrzo preplavile čestitke brojnih poznatih ličnosti.
Njihova ljubavna priča počela je 2023. godine i dugo su je držali u tajnosti. Glasine o veridbi pojavile su se kada se Nikol pojavila sa dijamantskim prstenom, a ubrzo nakon toga usledilo je i tajno venčanje 2025. godine.
Vest o trudnoći pojavila se krajem prošle godine, kada je prvi put pokazala trudnički stomak na jednom javnom događaju.
Bivši muž Dženifer Aniston dobio sina!
Pre ovog braka, Džastin Teru bio je u braku sa Dženifer Aniston. Njihova romansa započela je 2011. godine, venčali su se 2015, ali su se razišli već 2017. godine. Ipak, uprkos razvodu, ostali su u dobrim odnosima, o čemu je glumac više puta govorio.
Nikol Brajdon Blum je Džastinova koleginica, mlada glumica i ćerka poznatog novinara Dejvida Bluma. Teru je jednom prilikom otkrio da su se upoznali na zabavi i da ga je odmah privukla, a njihova veza se brzo razvila.
Džastin Teru voli da svoje ljubavne veze drži daleko od očiju javnosti. Ipak, ovog puta odlučio je da podeli najlepšu vest – da je postao otac.
Zajecaronline/Hypetv/J.V.
