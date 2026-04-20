Olga Danilović pala na 131. mesto na VTA listi

20.04.2026.
Olga Danilović pokvarila je plasman za 18 pozicija i na danas objavljenoj VTA listi zauzima 131. mesto.

Danilović je 131. teniserka sveta sa 569 bodova.

Lola Radivojević je napredovala za četiri pozicije i sada je 142. na VTA listi, dok je Teodora Kostović pala za dva mesta i sada je 164.

Prva je i dalje Beloruskinja Arina Sabalenka, a slede je kazahstanska teniserka Elena Ribakina i Amerikanka Koko Gof.

Među prvih 10 teniserki sveta dogodila se samo jedna promena i to su Mira Andrejeva i Džasmin Paolini zamenile pozicije, pa je sada Ruskinja osma a Italijanka deveta.

Do desete pozicije na VTA listi redom su Poljakinja Iga Švjontek, Amerikanke Džesika Pegula i Amanda Anisimova, Ukrajinka Elina Svitolina, Andrejeva, Paolini i Kanađanka Viktorija Mboko.

VTA lista:

1. Arina Sabalenka (Belorusija) 10.895
2. Elena Ribakina (Kazahstan) 8.500
3. Koko Gof (SAD) 7.278
4. Iga Švjontek (Poljska) 7.273
5. Džesika Pegula (SAD) 6.136
6. Amanda Anisimova (SAD) 5.995
7. Elina Svitolina (Ukrajina) 3.910
8. Mira Andrejeva (Rusija) 3.746
9. Džasmin Paolini (Italija) 3.722
10. Viktorija Mboko (Kanada) 3.531
131. Olga Danilović 569
142. Lola Radivojević 534
164. Teodora Kostović 459

