Olga Danilović pala na 131. mesto na VTA listi

Danilović je 131. teniserka sveta sa 569 bodova.

Lola Radivojević je napredovala za četiri pozicije i sada je 142. na VTA listi, dok je Teodora Kostović pala za dva mesta i sada je 164.

Prva je i dalje Beloruskinja Arina Sabalenka, a slede je kazahstanska teniserka Elena Ribakina i Amerikanka Koko Gof.

Među prvih 10 teniserki sveta dogodila se samo jedna promena i to su Mira Andrejeva i Džasmin Paolini zamenile pozicije, pa je sada Ruskinja osma a Italijanka deveta.

Do desete pozicije na VTA listi redom su Poljakinja Iga Švjontek, Amerikanke Džesika Pegula i Amanda Anisimova, Ukrajinka Elina Svitolina, Andrejeva, Paolini i Kanađanka Viktorija Mboko.

VTA lista:

1. Arina Sabalenka (Belorusija) 10.895

2. Elena Ribakina (Kazahstan) 8.500

3. Koko Gof (SAD) 7.278

4. Iga Švjontek (Poljska) 7.273

5. Džesika Pegula (SAD) 6.136

6. Amanda Anisimova (SAD) 5.995

7. Elina Svitolina (Ukrajina) 3.910

8. Mira Andrejeva (Rusija) 3.746

9. Džasmin Paolini (Italija) 3.722

10. Viktorija Mboko (Kanada) 3.531

————————————

131. Olga Danilović 569

142. Lola Radivojević 534

164. Teodora Kostović 459

Zajecaronline/Tanjug/I.R.

