Poljoprivrednicima 89 miliona dinara za povraćaj akcize na gorivo!

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede saopštilo je danas da je Uprava za agrarna plaćanja tog ministarstva uspešno završila obradu zahteva podnetih u 2025. godini za povraćaj akcize na gorivo, za račune izdate krajem 2024. godine i da je u toj fazi postupka doneto 8.839 rešenja o refakciji, u ukupnom iznosu od 89 miliona dinara.

Sva rešenja dostavljena su korisnicima putem portala eUprava.

U saopštenju su pozvali poljoprivrednike da redovno proveravaju svoje eSanduče na portalu eUprava, kako bi preuzeli svoja rešenja.

Nakon prihvatanja rešenja, ukoliko su saglasni sa iznosom, potrebno je da se odreknu prava na žalbu na portalu eAgrar, na taj način rešenja postaju pravosnažna i izvršna, što omogućava bržu isplatu sredstava na račune registrovane u Registru poljoprivrednih gazdinstava.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Uprava za agrarna plaćanja nastavljaju posvećeno da rade na obradi preostalih zahteva, kako bi sva gazdinstva u najkraćem roku dobila pripadajuću podršku.

Navode da ovim aktivnostima država još jednom potvrđuje svoju opredeljenost da obezbedi brzu, efikasnu i transparentnu isplatu podsticaja poljoprivrednim proizvođačima širom Srbije.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

