Pohapšeni blokaderi u Sevojnu: Pripremali haos na dan izbora, policija im našla noževe, baklje i palice!

U deset opština i gradova u Srbiji danas se održavaju lokalni izbori, a u Sevojnu je policija uhapsila grupu blokadera koji su planirali nasilje tokom izbornog dana.

Prilikom pretresa kod njih su pronađeni oružje i sredstva za ometanje javnog reda.

Policija je prilikom pretresa kod njih pronašla teleskopsku palicu, dve baklje, suzavac, rasklopivi nož, kao i tri radio-stanice za komunikaciju.

Naime, oni su se spremali da naprave haos na lokalnim izborima u Sevojnu.

Iako su danima upozoravali na nasilje svojih političkih protivnika, ispostavilo se da su upravo oni bili spremni na incidente.

Pohapšeni blokaderi u Sevojnu: Pripremali haos na dan izbora, policija im našla noževe, baklje i palice!

To samo pokazuje koliko su licemerni i da su se odavno pripremali za nasilje, jer je to njihova jedina politika.

Zajecaronline/24sedam/I.R.

