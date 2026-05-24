Počinje Rolan Garos! Đoković u novom pokušaju da dođe do 25. grend slem titule

Počinje Rolan Garos!

Na teniskim terenima u Parizu danas, 24. maja počinje drugi grend slem turnir sezone, Rolan Garos, gde će srpski teniser Novak Đoković pokušati da osvoji 25. grend slem trofej.

Đoković će od 20.15 časova na terenu “Filip Šatrije” igrati protiv Francuza Đovanija Mpetšija Perikara u prvom kolu Rolan Garosa.

Srpski teniser je tri puta osvajao Rolan Garos 2016, 2021. i 2023. godine. Prošle godine je došao do polufinala Otvorenog prvenstva Francuske, gde je poražen od italijanskog tenisera Janika Sinera, a njihov duel ove godine nije moguć pre finala.

Srbiju će u muškoj konkurenciji predstavljati još Miomir Kecmanović i Hamad Međedović.

Kecmanović će od 11 časova igrati protiv Mađara Fabijana Marožana, a Međedović će oko 18 sati igrati protiv Nemca Janika Hanfmana.

Branilac titule u muškoj konkurenciji brani Španac Karlos Alkaraz zbog povrede neće igrati u glavnom gradu Francuske.

Srbija ove godine nema predstavnicu u ženskoj konkurenciji, gde trofej brani Amerikanka Koko Gof.

Ovogodišnji nagradni fond Rolan Garosa iznosi 61,7 miliona evra, a pobednici u singlu u muškoj i ženskoj konkurenciji dobiće po 2,8 miliona, dok će finalistima pripasti 1,4 miliona.

Rolan Garos će se igrati od 24. maja do 7. juna.

Zajecaronline/tanjug/J.V.

