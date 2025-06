Počela naplata ulaska na Adu Bojanu!

Iz Crne Gore stigla je vest da je počela naplata ulaska na Adu Bojanu, jedno od najlepših primorskih mesta gde Srbi rado letuju.

Od juče, 5. juna, zvanično je počela naplata ulaska na ostrvo Ada Bojana, a nova regulativa važiće tokom cele letne sezone – od 1. jula do 15. septembra. Ovu novinu na crnogorskom primorju saopštio je izvršni direktor HTP “Ulcinjska rivijera” Armend Mila.

Kako je istakao, cena po satu je jedan evro, maksimalno 10 evra dnevno, do 30. juna, dok se cena dodatno povećava od 1. jula.

– Od 1. jula do 15. septembra cena će biti dva evra po satu do 18 časova, dok će od 18 sati do sedam ujutru cena biti jedan evro po satu. Što se tiče vlasnika kuća – svaka kuća ima pravo na dve registarske oznake, za dva vozila. A ukoliko izdaju kućice, gosti će plaćati dnevnu kartu u iznosu od 10 evra – rekao je za Adria.tv.

Odluka o naplati doneta je s ciljem bolje regulacije saobraćaja na ostrvu tokom turističke sezone, ali i unapređenja infrastrukture i održavanja ovog jedinstvenog prirodnog dragulja Crne Gore.

ZajecarOnline/srbijadanas/J.V.

