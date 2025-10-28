Plasirali se u osminu finala: Fudbaleri Železničara pobedili Javor!

Fudbaleri Železničara iz Pančeva plasirali su se u osminu finala Kupa Srbije, pošto su danas u Ivanjici u šesnaestini finala pobedili Javor rezultatom 4:2.

Gosti su poveli golom Stefana Cvetkovića u devetom minutu. Dušan Pantelić je u 32. minutu pogodio za izjednačenje, a zatim je pet minuta kasnije iz penala doveo Javor u prednost od 2:1.

Železničar je do kraja poluvremena izjednačio pogotkom Janka Jevremovića u 45+1. minutu.

Ekipa iz Pančeva je od 55. minuta ponovo vodila, posle gola Nikole Jovanovića. Konačan rezultat postavio je Jevremović u 85. minutu.

Fudbaleri Mačve i Partizana igraće večeras od 18.30 časova u Šapcu meč šesnaestine finala Kupa Srbije.

Fudbaleri Vojvodine su obezbedili direktan plasman u osminu finala Kupa Srbije, pošto je Mladost GAT odustala od takmičenja.

Sutra će igrati: Grafičar – TSC (13 časova), Zemun – Radnički 1923 (13), Budućnost Dobanovci – OFK Beograd (13), Naftagas Elemir – Novi Pazar (13), Mokra Gora – Spartak (13), Borac 1926 – Čukarički (13), Trajal – Napredak (15.30) i Radnik – IMT (16).

U četvrtak će igrati: Dubočica – Mladost (L) (13), OFK Vršac – Tekstilac (13), Sloboda Užice – Radnički Niš (15.30) i Voždovac – Jedinstvo (UB) (18). Odloženo Sloven – Crvena zvezda.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!