PIKSI OBJAVIO SPISAK ZA ENGLEZE!
Večita dilema, koga će selektor reprezentacije da stavi na spisak za naredni fudbalski susret! E upravo je selektor Srbije Dragan Stojković Piksi obelodanio. Saznajte ko je na širem spisku za naredne utakmice kvalifikacije za Svetsko prvenstvo, protiv Letonije u Rigi i Engleske u Beogradu.
Konačan spisak igrača selektor Stojković objaviće u petak 29. avgusta, a njegovo obraćanje medijima zakazano je za 1. septembar, prvog dana okupljanja u Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi.
View this post on Instagram
Utakmica protiv Letonije igra se 6. septembra u Rigi sa početkom u 15:00 sati po našem vremenu, a meč protiv Engleske tri dana kasnije na stadionu ‘Rajko Mitić’ od 20:45.
