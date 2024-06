PIKSI IMA REČ! Selektor se obraća naciji posle Slovenije i pred meč sa Danskom

Piksi se obratio naciji!

Selektor Fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi, nakon meča sa Slovencima i pred duel sa Danskom, obraća se javnosti na konferenciji za medije u bazi “orlova” u nemačkom Augzburgu.

Kako ćemo pobediti Dansku ako nam je golman najbolji igrač? Kako neko sa vašim znanjem i autoritetom ne može da natera igrače da igraju od 1. minuta

– Mi se trudimo, tj, ja se trudim da igra najbolji tim. Konstantacija da je naš golman najbolji naš igrač, to je jedan lep kompliment. On zato i brani, ne brani zato što se zove po imenu i prezimenu drugačije od drugih. Drago mi je da je u super formi i drago mi je da svoj deo posla radi na najbolji mogući način. Očekujem da od prvog minuta budemo na nivou i da utakmicu odigramo u jednom ritmu svih 90 minuta. Imate i protivnika koji ima neki svoj stil igre i koji želi da dominira. Ali i da bude tim koji drži kontrolu u svojim rukama ili nogama.

Trojica igrača su kolabirala:

– Na to ako dodate jednu situaciju da je igrano u 15 časova, da su dvojica-trojica kolabirala, onda znate koliko je bilo teško vratiti se.

– Ne postoji ekipa na turniru koju smete da potcenite. Izuzetno se tvrdo igra, kod nas mi se sviđa što smo takmičarski raspoloženi i verujemo do kraja da možemo do pozitivnog rezultata. Moram i da napomenem i da što se tiče statistike, mi smo juče imali 56 odsto lopte. Uputili smo 15 udaraca na gol, napravili smo 540 pasova, od čega 480 tačnih, 200 više nego oni i to govori o dominaciji. Znate koliko centaršuteva je bilo? 33! To govori da želimo da igramo ofanzivno i da ugrožavamo gol protivnika. Bilo bi zabrinjavajuće da smo mi tim koji ne šutne na gol, recimo u Podgorici gde smo pobedili bez šuta, što je zabrinjavajuće.

ZaječarOnline/Hypetv.rs/alo/O.B.