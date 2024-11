Patrijarh srpski Porfirije posetio Zaječar: “Nema razloga da nas zakoni i pravila koja dolaze iz belog sveta prevaspitavaju”

Patrijarh srpski Porfirije posetio Zaječar

Vrhovni poglavar Srpske pravoslavne crkve, patrijarh srpski Porfirije posetio je danas Zaječar povodom obeležavanja 190 godina od osnivanja Eparhije timočke i 80 godina od javljanja Presvete Bogorodice.

Patrijarh je stigao oko 16 sati i 30 minuta, a njegov doček upriličen je oko 17 časova u Sabornom hramu Presvete Bogorodice.

Prisustvovao je doksologiji, Večernjoj službi, a potom i ceremoniji završetka Naučnog skupa „190 godina od osnivanja EPARHIJE TIMOČKE (1834-2023)“.

Nakon večernja službe Vrhovni pohlavar SPC se obratio okupljenima koji su napunili portu Sabornog hrama u Zaječaru.

On se dotakao nesreće u Novom Sadu i poručio da u ovim teškim vremenima treba da se okrenemo Bogu. Da se pomolimo da Gospod da snage bližnjima postradalih da iznesu ovo iskušenje.

“Kada god nam je teško, ne znamo šta nam je činiti i nalazimo se na raskrsnici, pitajmo Hrista. Šta on želi da mi učinimo? Da njemu ugodimo, jer tako afirmišemo sebe kao ikone Božije. Da nas ne zanima mnogo da li će se neko na nas baciti kamenom, osuditi nas ili odbaciti. Da budemo upisani u knjigu života onako kako to Gospod želi. To je ono što je važno“, rekao je patrijarh.

“Nema razloga da nas zakoni i pravila koja dolaze iz belog sveta prevaspitavaju”

Kako je patrijarh danas u Zaječaru objasnio, nema razloga da nas zakoni i pravila koja dolaze iz belog sveta menjaju.

“Moramo biti verni jevanđelju Hristovom, reči njegovoj, njegovoj svetoj liturgiji. Nema mnogo razloga da nas zakoni i pravila koja dolaze iz belog sveta menjaju, vaspitavaju i prevaspitavaju kako bismo se upodobili nekoj nepoznanici. Naprotiv. Šta god da dođe, bilo koji duhovni vetar, bilo koje pravilo, bilo kakav zakon, mi ćemo prvo pogledati u jevanđelje. Kako se taj zakon ogleda u ogledalu jevanđelja. Ako izdrži tu proveru, slava Bogu, radujemo se i prihvatamo, ako ne, sve najbolje želimo i doviđenja. Zato braćo i sestre, da se sabiramo uvek ovde u hramu Božijem. Tu je naše biće, tu rastemo, razvijamo se i dajemo prave plodove. I kada imamo iskušenja i nevolje, odavde ćemo uz Božju pomoć izlaziti obnovljeni, onaki kakvi treba da budemo“, kazao je on.

Patrijarh će u Zaječaru biti i sutra, kada će biti služena Patrijaraška Liturgija, a biće upriličeno i uručenje ordenja i Eparhijskih pohvalnica, kao i polaganje kamena temeljca za izgradnju Eparhijskog centra.

ZaječarOnline/O.B.