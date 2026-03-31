Partizan uspešno završio postupak UEFA monitoringa: Transfer Kostića bio neophodan

Fudbalski klub Partizan saopštio je danas da je uspešno završio postupak UEFA monitoringa i licenciranja za evropska takmičenja i naveo da je transfer Andreja Kostića u Milan bila egzistencijalna nužnost.

Kako se navodi na sajtu kluba, reč je o najizazovnijem monitoringu do sada, imajući u vidu obim dospelih obaveza, sporova i potraživanja nasleđenih iz prethodnog perioda.

“Posebno je važno istaći činjenicu da ovaj postupak nije podrazumevao samo izmirenje obaveza, već i zahtev UEFA da godišnji bilans kluba bude najmanje 10 odsto bolji u odnosu na prethodnu godinu. U ukupnom iznosu, to za FK Partizan znači poboljšanje bilansa od 7,1 miliona evra”, saopštio je klub iz Humske.

Dodaje se i da je transfer Andreja Kostića u Milan nije bio izbor, već egzistencijalna nužnost.

“Ni prihod od transfera, iako značajan i u iznosu od 3,5 miliona evra, nije bio dovoljan da se regulišu sve dospele obaveze. Zbog toga se klub obratio državi za pomoć, koja je i ovoga puta pružila podršku u iznosu od 1,2 miliona evra. Pored toga, klub je bio prinuđen da sprovede dodatne restrikcije na rashodnoj strani budžeta kako bi ostvario neophodan finansijski bilans”, poručili su “crno-beli”.

Ističe se i da je Partizan u ovom monitoring ciklusu smanjio dugovanja prema drugim klubovima sa 7.250.628 na 605.000 evra, a obaveze prema profesionalnim sportistima i trenerima sa 13.111.000 na 6.142.000 evra.

“Takođe, u okviru ovog procesa, igračima i stručnom štabu biće isplaćene dve zaostale zarade. FK Partizan nastavlja sa politikom transparentnog poslovanja, čime se javnosti omogućava jasan uvid u poslovanje kluba i ostvarene rezultate finansijskg oporavka. Značaj uspešno završenog procesa monitoringa dodatno je uvećan činjenicom da je klub tokom čitavog postupka bio suočen sa očiglednim opstrukcijama sa različitih strana. Neispunjavanje obaveza u ovom procesu povlačilo bi izuzetno ozbiljne posledice po klub, uključujući i višegodišnju suspenziju iz evropskih takmičenja”, saopštio je Partizan.

“Crno-beli” su poručili da ostvareni rezultat predstavlja važan korak, ali ne i kraj procesa.

“FK Partizan nastavlja sa finansijskom konsolidacijom i merama koje treba da obezbede dugoročnu stabilnost kluba, uz stvaranje uslova da se do kraja sezone fokus usmeri isključivo na sportske rezultate”, zaključuje se u saopštenju Partizana.

Zajecaronline.com/Tanjug/

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!