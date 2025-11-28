PARTIZAN SAOPŠTIO: Zoran Savić napustio mesto sportskog direktora!
Zoran Savić nije više sportski direktor Košarkaškog kluba Partizan, saopštio je danas beogradski klub.
Kako se navodi na sajtu Partizana, Savić i uprava “crno-belih” su postigli dogovor po kojem nekadašnji reprezentativac Srbije više neće obavljati funkciju sportskog direktora kluba.
PARTIZAN SAOPŠTIO
“U redove crno-belih, Savić je stigao u proleće 2021. godine, od kada je aktivno radio na formiranju timova i svim sportskim pitanjima KK Partizan. U navedenom periodu, Parni valjak je obezbedio učešće u najkvalitetnijem evropskom klupskom takmičenju, osvojio dve titule prvaka ABA lige i titulu šampiona Srbije, uz jedno učešće u plej-of fazi Evrolige. Zorane, hvala na svemu”, saopštio je klub iz Beograda.
Željko Obradović je pre dva dana podneo neopozivu ostavku na mesto trenera Partizana, a u četvrtak su ga navijači “crno-belih” dočekali na aerodromu “Nikola Tesla” u nadi da će promeniti odluku.
Partizan se nalazi na 18. mestu na tabeli Evrolige sa četiri pobede i devet poraza. “Crno-beli” u ABA ligi imaju pet pobeda i jedan poraz.
Zajecaronline/Tanjug/N.B.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!
Legenda domaće muzičke scene, Miroslav Ilić , nastupio je prethodne godine 10. i 11. decembra pred publikom u Plavoj dvorani. Gde je, osim što je slavio pedeset godina uspešne karijere, obeležio i svoj rođendan.
Oba koncerta, koja su apsolutno bila rasprodata. Dokaz su veličine ovog neponovljivog pevača, čija muzika i danas vlada scenom. A publika je imala priliku da uživa u pesmama koje su zauvek postale evergreeni naših prostora.
Zbog velikog interesovanja i upita da se ovaj spektakl ponovi Miroslav je i za ovu godinu zakazao dva mega koncerta. Koja će biti prava rapsodija za sve ljubitelje prave i kvalitetne domaće muzike.
- Datum: 10.12.2025 / 11.12.2025.
- Mesto: Plava dvorana, Sava Centar
- Organizator: Hype Entertainment
Dodaj komentar