ACA LUKAS NAJAVIO DRUGI KONCERT U BEOGRADSKOJ ARENI! Nakon rasprodatog prvog koncerta publika želi još JEDAN SPEKTAKL – požurite po svoje karte!

Najveća balkanska zvezda Aca Lukas još jednom je potvrdio da njegovo ime garantuje spektakl! Prva Beogradska arena je rasprodata, a zbog ogromnog interesovanja publike Hype produkcija donosi nove dobre vesti za sve one koji nisu uspeli da obezbede svoje mesto.

Naime, nakon što su karte za prvi koncert planule, u prodaju se puštaju i karte za drugu Beogradsku arenu koja će se održati u utorak, 3. novembra 2026. godine sa početkom od 20h. Veliki broj Lukasovih fanova pokazao je da želi da bude deo spektakla, zbog čega je odlučeno da se publici pruži još jedna prilika da uživo čuje svoje omiljene hitove.

Interesovanje za koncerte ne jenjava, a očekuje se da i ulaznice za drugi termin budu veoma tražene.

Aca Lukas tako nastavlja da niže velike koncerte i potvrđuje status jednog od najpopularnijih izvođača na ovim prostorima. Dok Hype produkcija najavljuje još jedan veliki muzički spektakl u Beogradu.

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