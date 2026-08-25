60. “Mokranjčevi dani” od 12. do 20. septembra u Negotinu
U godini posvećenoj velikom srpskom kompozitoru, Dom kulture „Stevan Mokranjac“, organizator festivala, pripremio je bogat i raznovrstan program. Jubilarni 60. “Mokranjčevi dani” doneće, uz svečani defile i otvaranje, čak 35 programa.
60. “Mokranjčevi dani” od 12. do 20. septembra u Negotinu
Tokom devet festivalskih dana, od 12. do 20. septembra, publiku očekuje 25 muzičkih programa, 4 izložbe, 3 promocije knjiga, naučna tribina, kao i pretkoncertno predavanje i seminar za dirigente.
Organizatori su nastojali da veći deo bogatog festivalskog programa bude dostupan najširoj publici. Tako da će od ukupno 25 muzičkih programa, čak 18 biti dostupno uz slobodan ulaz. Ulaznice će se naplaćivati za samo sedam programa, navode organizatori.
60. “Mokranjčevi dani” od 12. do 20. septembra u Negotinu
Među brojnim programima 60. “Mokranjčevih dana” sa slobodnim ulazom izdvajaju se koncerti Ansambla za ranu i tradicionalnu muziku “Renesans”, Slobodana Trkulje i ” Balkanopolisa”, pijaniste Kemala Gekića, Beogradskog džez kvarteta i nastup solista u okviru programa “Mladi virtuozi”. Besplatan će biti i koncert Srpskog pevačkog društva “Jedinstvo” iz Banjaluke, kao i koncert Negotinskog pevačkog društva uz Gudački orkestar.
Prodaja ulaznica počinje u ponedeljak, 24. avgusta 2026. godine, na biletarnici Doma kulture „Stevan Mokranjac“. Ulaznice se mogu kupiti svakog radnog dana od 9 do 14 sati i od 17 do 20 časova, kao i subotom od 9 do 13 sati.
MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!
Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama! Vidimo se 19.11.2026. na koncertu koji se ne propušta! KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!
ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ
Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima. Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije. Uz pratnju Folk House Benda i najmodernije audio-vizuelne efekte, Arena će te večeri biti mesto najjače emocije na Balkanu.
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