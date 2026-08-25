60. “Mokranjčevi dani” od 12. do 20. septembra u Negotinu

U godini posvećenoj velikom srpskom kompozitoru, Dom kulture „Stevan Mokranjac“, organizator festivala, pripremio je bogat i raznovrstan program. Jubilarni 60. “Mokranjčevi dani” doneće, uz svečani defile i otvaranje, čak 35 programa.

60. “Mokranjčevi dani” od 12. do 20. septembra u Negotinu

Tokom devet festivalskih dana, od 12. do 20. septembra, publiku očekuje 25 muzičkih programa, 4 izložbe, 3 promocije knjiga, naučna tribina, kao i pretkoncertno predavanje i seminar za dirigente.

Organizatori su nastojali da veći deo bogatog festivalskog programa bude dostupan najširoj publici. Tako da će od ukupno 25 muzičkih programa, čak 18 biti dostupno uz slobodan ulaz. Ulaznice će se naplaćivati za samo sedam programa, navode organizatori.

60. “Mokranjčevi dani” od 12. do 20. septembra u Negotinu

Među brojnim programima 60. “Mokranjčevih dana” sa slobodnim ulazom izdvajaju se koncerti Ansambla za ranu i tradicionalnu muziku “Renesans”, Slobodana Trkulje i ” Balkanopolisa”, pijaniste Kemala Gekića, Beogradskog džez kvarteta i nastup solista u okviru programa “Mladi virtuozi”. Besplatan će biti i koncert Srpskog pevačkog društva “Jedinstvo” iz Banjaluke, kao i koncert Negotinskog pevačkog društva uz Gudački orkestar.

Prodaja ulaznica počinje u ponedeljak, 24. avgusta 2026. godine, na biletarnici Doma kulture „Stevan Mokranjac“. Ulaznice se mogu kupiti svakog radnog dana od 9 do 14 sati i od 17 do 20 časova, kao i subotom od 9 do 13 sati.

Zajecaronline/Dom kulture “Stevan Mokranjac” Negotin/N.S.

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