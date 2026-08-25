Tamara Vučić na samitu prvih dama i gospode u Kijevu: Upoznala prisutne sa običajem karakterističnim samo za Srbiju
Supruga predsednika Srbije Tamara Vučić učestvovala je u ponedeljak, 24. avgusta na Samitu prvih dama i gospode u Kijevu.
Skup u Ukrajini bio je šesto izdanje ovog samita, a pokrenut je na inicijativu supruge predsednika Ukrajine Olene Zelenske. Prva dama Srbije učestvovala je u radionicama u okviru ove platforme u Beču i Londonu.
Takođe, 2024. godine održana je Konferencija o mentalnom zdravlju u Beogradu, uz učešće prvih dama Srbije i Ukrajine.
Kuriozitet ovogodišnjeg samita bilo je izdanje specijalnog rečnika, koji na jednom mestu okuplja reči ili koncepte, koje su karakteristični za različite narode, a koje su doprinele da u teškim i izazovnim vremnima ujedine narod i daju mu snagu i otpornost.
Tamara Vučić na samitu prvih dama i gospode u Kijevu: Upoznala prisutne sa običajem karakterističnim samo za Srbiju
Supruga predsednika Srbije je tom prilikom upoznala prisutne sa jedinstvenim običajem u hrišćanskom svetu, karakterističnim samo za Srbiju, običajem koji okuplja porodicu, a to je slava. Ona je učesnicima samita zatim pojasnila kako je ta reč nastala i šta tačno slava predstavlja svima u Srbiji.
“Otkada znam za sebe, radujem se jednom posebnom danu svake godine – kada se porodica, prijatelji i komšije okupljaju oko našeg stola. Kada moj otac i deda dočekuju naše goste, kada izgovaramo reči zahvalnosti i molitve za zdravlje, spasenje i prosperitet. Dan kada se stare zamerke ostave iza nas. U domu u kojem sam rođena i odrasla, taj dan je 16. novembar – Dan Svetog Đurđa. U porodici u koju sam se udala, to je 19. decembar – Dan Svetog Nikole. Različiti sveci. Isti plamen. Plamen koji nas podseća na ono što je najvažnije: porodicu, veru, nadu, istinu i jedinstvo.To nije samo plamen jedne porodice. To je živi kod srpskog identiteta. To je reč koja nas razlikuje u hrišćanskom svetu: slava”, rekla je Tamara Vučić.
Uz gospođu Vučić i Olenu Zelensku, samitu u Kijevu prisustvovali su i Prva dame Litvanije, Finske, Estonije, Rumunije i suprug predsednice Slovenije.
Zajecaronline/Tanjug/N.S.
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