Na jugozapadu Bugarske proglašeno vanredno stanje zbog poplava

U opštini Strumjani, na jugozapadu Bugarske, proglašeno je vanredno stanje nakon što su bujične kiše izazvale izlivanje planinskih reka Šaška i Zlinska. Usled izlivanja ovih reka došlo je do poplava u naseljima i oštećenja infrastrukture.

Kako prenosi portal Novinite, za sada nema podataka o smrtnim slučajevima ili povredama, a evakuisano je sedam osoba.

Poplave su prekinule snabdevanje vodom i strujom i poremetile železničku prugu kroz to područje, a i telefonska komunikacija je bila u prekidu. U selu Ploski prekinuto je snabdevanje vodom.

Na jugozapadu Bugarske proglašeno vanredno stanje zbog poplava

Oštećeno je nekoliko privatnih kuća, konstrukcije mosta, a sedam automobila je odneseno.

Kako se navodi, obilna kiša počela je u ponedeljak kasno uveče, a vatrogasci su imali problem da pomognu onima koji su tražili pomoć zbog oborenog drveća i velikih nanosa kamenja i blata koje je nosila bujica.

Direktor Generalne direkcije za protivpožarnu sigurnost i civilnu zaštitu Aleksandar Džartov rekao je da je u toku čišćenje rečnih korita. Takođe je ukazao da su klimatske promene nova realnost.

“Vatrogasci su se pre podne borili sa požarima, sada sa poplavama”, objasnio je on.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!