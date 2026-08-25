Na jugozapadu Bugarske proglašeno vanredno stanje zbog poplava
U opštini Strumjani, na jugozapadu Bugarske, proglašeno je vanredno stanje nakon što su bujične kiše izazvale izlivanje planinskih reka Šaška i Zlinska. Usled izlivanja ovih reka došlo je do poplava u naseljima i oštećenja infrastrukture.
Kako prenosi portal Novinite, za sada nema podataka o smrtnim slučajevima ili povredama, a evakuisano je sedam osoba.
Poplave su prekinule snabdevanje vodom i strujom i poremetile železničku prugu kroz to područje, a i telefonska komunikacija je bila u prekidu. U selu Ploski prekinuto je snabdevanje vodom.
Na jugozapadu Bugarske proglašeno vanredno stanje zbog poplava
Oštećeno je nekoliko privatnih kuća, konstrukcije mosta, a sedam automobila je odneseno.
Kako se navodi, obilna kiša počela je u ponedeljak kasno uveče, a vatrogasci su imali problem da pomognu onima koji su tražili pomoć zbog oborenog drveća i velikih nanosa kamenja i blata koje je nosila bujica.
Direktor Generalne direkcije za protivpožarnu sigurnost i civilnu zaštitu Aleksandar Džartov rekao je da je u toku čišćenje rečnih korita. Takođe je ukazao da su klimatske promene nova realnost.
“Vatrogasci su se pre podne borili sa požarima, sada sa poplavama”, objasnio je on.
Zajecaronline/Tanjug/N.S.
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