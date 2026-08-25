Diploma za najmlađe putnike: Prvi let Er Srbijom
U saopštenju nacionalne avio-kompanije navodi se da će od sada, deca koja prvi put putuju avionom Er Srbije, moći da dobiju Diplomu o prvom letu Er Srbijom.
Inspirisana posebnim životnim trenucima koji se pamte zauvek, diploma je namenjena mališanima koji prvi put otkrivaju čari putovanja avionom, najavila je Er Srbija posebno iznenađenje za svoje najmlađe putnike.
Na taj način, kompanija želi da prvo iskustvo letenja pretvori u nezaboravnu uspomenu za svoje najmlađe putnike i njihove porodice.
“Prvi koraci, prve reči i prvi let događaji su koji zauzimaju posebno mesto u porodičnim sećanjima. Zato smo želeli da obeležimo ovaj važan trenutak i našim najmlađim putnicima pružimo uspomenu koja će ih podsećati na njihovo prvo putovanje avionom”, izjavila je Bojana Knežević, viša menadžerka za marketing i putničko iskustvo Er Srbije.
Diploma o prvom letu dostupna je na letovima Er Srbije, a putnici mogu da ih zatraže od kabinskog osoblja, navodi se u saopštenju.
Zajecaronline/Tanjug/N.S.
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