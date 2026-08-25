Ministarstvo kulture ulaže 463.900.000 dinara za obnovu manastira Manasija

Ministarstvo kulture prenelo je 463.910.000 dinara za realizaciju projekta “Zaštita i prezentacija manastira Manasija”. Ugovor su potpisali ministar kulture Nikola Selaković i iguman manastira protosinđel Pavle, saopštili su danas iz Ministarstva kulture. Kako je istakao Selaković država je Manasiji obezbedila 553.600.000 dinara u prethodnih devet meseci.

“Manasija je ‘labudova pesma’ srpske srednjovekovne kulture, umetnosti i arhitekture a sledeću godinu, godinu Svetog despota Stefana Lazarevića, dočekaće u velikoj obnovi, najvećoj do sada. Posebno želim da zahvalim na nesebičnoj i velikoj podršci predsedniku Republike koji je stao iza ovog projekta i podržao Ministarstvo kulture, predsednikovom savetniku Milošu Vučeviću koji je, kao predsednik Vlade, pružio ozbiljnu podršku realizaciji ovog projekta ali i Ministarstvu i ministru finansija”, rekao je ministar Selaković.

Ministarstvo kulture ulaže 463.900.000 dinara za obnovu manastira Manasija

Ministar je naveo da će ovogodišnjih 463.900.000 hiljada dinara biti uloženo u obnovu manastirske trpezarije, najmonumentalnije trpezarije u Srpskoj pravoslavnoj crkvi na teritoriji Srbije, potom u obnovu i rekonstrukciju manastirskih bedema i kula, ali i u nova arheološka ispitivanja na lokalitetima koji do sada nisu istraživani.

“U trogodišnjem programu od nacionalnog značaja, restauracija, konzervacija i prezentacija manastira Manasija predstavlja jednu od najvećih investicija u očuvanje srpskog nepokretnog kulturnog nasleđa” istakao je Selaković. Takođe je rekao da sa sredstvima koja će se preneti u narednoj godini, država će u Manasiju uložiti ukupno milijardu i 46 miliona dinara. Ovo je najveći pojedinačni iznos koji je u neko kulturno dobro na teritoriji Republike Srbije naša država uložila u prethodnih nekoliko decenija.

Prema njegovim rečima, država ulaganjima u manastirski kompleks želi da spremno dočeka 2027. godinu.

“U toj 2027. godini srpski rod obeležiće 650 godina od rođenja i 600 godina od smrti Svetog despota Stefana Lazarevića, sina velikomučenika kosovskog kneza Lazara i kneginje Milice, srpskog despota, velikog viteza Zmajevog reda, velikog graditelja, velikog pisca“, pojasnio je Selaković.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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