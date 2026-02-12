PARTIZAN PROTIV REAL MADRIDA: Penjaroja istakao da crno-bele očekuje veliki izazov

Trener Partizana Đoan Penjaroja najavio je duel protiv Real Madrida (petak, 20.30) u okviru 28. kola Evrolige, istakavši da crno-bele očekuje veliki izazov protiv jednog od glavnih favorita za titulu.

– Očekujem veliku utakmicu, dva istorijska kluba. Real Madrid je veliki tim, svake godine su favoriti da osvoje Evroligu. Imaju dobru ekipu i trenera. Ali moramo da imamo samopouzdanje u našu igru – rekao je Penjaroja novinarima u Areni.

Španski stručnjak osvrnuo se i na zdravstveni bilten ekipe.

– Kameron Pejn je “aut” za sutrašnju utakmicu. Juče je trenirao sa timom i bilo je dobro, danas će odmoriti. Sutra ćemo odlučiti da li će igrati ili ne. Karlik Džons je tu, ali odradio je samo dva treninga. Treba mu još vremena da bi zaigrao, ali ovo su dobre vesti za tim. Oseća se dobro – poručio je trener Partizana.

Penjaroja je svestan i posebne tenzije koja prati duele sa Realom poslednjih sezona.

– Znam istoriju u poslednje tri godine i znam da je ovo važna utakmica za naše navijače. Ali važna je i za igrače. Nadam se da će odigrati dobar meč – istakao je.

Govoreći o statusu Džabarija Parkera, bio je kratak:

– Nema nikakvih novih vesti. Džabari je u istoj situaciji kao i do sada.

Na pitanje o spekulacijama da bi Parker mogao na pozajmicu u Huventud, Penjaroja je uz osmeh odgovorio:

– Ne pratim ni srpske ni španske novine, žao mi je.

Zajecaronline.com/24sedam/ N.B.

