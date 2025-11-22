Partizan poražen kod kuće od Fenerbahčea!

Košarkaši Partizana poraženi su kod kuće od Fenerbahčea rezultatom 99:87 u meču 12. kola Evrolige.

Partizan posle šestog poraza u poslednjih sedam utakmica sad ima skor 4-8, dok je Fenerbahče posle četvrte pobede u nizu na skoru 7-5.

Najefikasniji u Partizanu bio je Sterling Braun sa 27 poena, Tajrik Džons je dao 18, Šejk Milton 13, a Dvejn Vašington 11.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

