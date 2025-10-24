Parovi utakmica 11. kola Srpske lige „Istok“

U subotu i nedelju , 25. i 26. oktobra biće odigrane utakmice 11. kola Srpske lige „Istok“.

U subotu će Morava ugostiti OFK Brzi Broda, Trstenik PPT će na svom terenu odmeriti snagu sa Timokom, dok će Sloga iz Leskovca biti domaćin ekipi GFK Jagodina. Fudbaleri Vlasine putuju u Paraćin gde će se sastati sa Jedinstvom, a Dunav će biti domaćin Đerdapu.

U nedelju 26.oktobra Rudar će ugostiti OFK Sinđelić, a Radnički iz Pirota ekipu Bora.

Utakmice su na programu od 14 sati.

Zajecaronline/srbijasport.net/N.B.

